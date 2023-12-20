أول قرار من مارفل بعد استغنائها عن جوناثان ميجروز رسميًا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت شركة ستديوهات مارفل عن أول إجراء تتخذه بعد قرارها رسميًا بالاستغناء عن النجم جوناثان ميجورز عقب إدانة المحكمة له رسميًا بالاعتداء.

ووفق ديلي، فإن أول قرار من ستديوهات مارفل، هو اسقاطها لعنوان فيلم The Kang Dynasty، الذي كان محوره شخصة كانج التي يجسدها ميجورز.

وفي المقابل استقرت مارفل على عنونة الفيلم بـ Avengers 5، لحين الاستقرار على ما ستقوم به من تعديلات جذرية في خطتها المستقبلية للطرح.

وكانت قد أعلنت ستديوهات مارفل عن قرارها بتأجيل فيلم Deadpool 3، بعد أن كان مقررًا طرحه للعرض في 3 مايو من عام 2024 المقبل.

ووفق ما ذكرته ديلي، كشفت تقارير لمصادر موثوقة مثل "ديد لاين"، عن أن الفيلم لن يتمكن من اللاحق بجدوله الزمني الموضوع سابقًا، بعد ما شهدته هوليوود من ظاهرة اضراب جماعي، شارك بها غالبية الممثلين وكتاب السيناريو هناك.

مشاركة تايلور سويفت

وكان قد رفض مخرج الجزء الجديد من سلسلة أفلام "ديد بول" التعليق على ما تردد من شائعات حول مشاركة النجمة تايلور سويفت ضمن أبطال الجزء الجديد.

ووفق ديلي ميل، رفض المخرج شون ليفي، تأكيد أو نفي ما تردد من شائعات حول مشاركة تايلور سويفت ضمن ابطال الفيلم الجديد الذي يجمع في بطولته النجم رايان راينولدز وهيوجاكمان.

عودة "وولفرين"

وكان قد تم الإعلان رسميًا عن عودة هيو جاكمان لتجسيد شخصية وولفرين من جديد، ضمن عالم مارفل، عبر الجزء الثالث من فيلم "ديدبول" لرايان راينولدز.

هذا الفيلم من أكثر الأفلام المنتظرة في هوليوود، كونه سيكون الرابط الأول بين عالم إكس مين وعالم ستديوهات مارفل الأصلي.

ومن المنتظر طرح الفيلم خلال عام 2024 المقبل، بمشاركة عدد من نجوم عالم إكس مين ومارفل معًا.

وسبق أن تحدث هيو جاكمان في حوار لشبكة سي إن إن، مع مقدم البرامج كريس والاس، نافيًا ما تردد حول تناوله لمنشطات ساعدته على الوصول لـ "فورمة" شخصية Wolverine، ضمن أحداث عالم أفلام X-MEN.

كما أكد هيو جاكمان على سعادته بالفرصة المتاحة أمامه الآن بالعودة لتجسيد شخصية Wolverine في عمل سينمائي جديد يطرح في المستقبل.