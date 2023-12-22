تيريس جيبسون يوجه رسالة شكر لهؤلاء الأشخاص

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص النجم العالمي تيريس جيبسون على توجيه الشكر والتقدير والاحترام لمهرجان الجونة السينمائي قائلًا: "عندما فقدت صديقي بول واكر أصبحت تعيسا جدا، وعندما عدت لدياري في أجازة الكريسماس من بعد صدمة خسارتنا له، كنت أصلي وأسأل ربي ماذا أفعل لأجد الابتسامة مرة أخرى،وعندما ذهبت للشرق الأوسط، ابتسمت مجددًا".



تيريس جيبسون:أشكركم على جعلي ابتسم مجددا

وأضاف: " أشعر بنفس السعادة التي شعرت بها منذ 9 سنوات أود أن أقول شكرا جزيلا لانكم تتمتعون بالخلاص والعطاء وهذه ليست أمور أعتاد عليها عندما أسافر في جميع أنحاء العالم، أشكركم على جعلي ابتسم مجددا. هذا عيد ميلادي."

ناردين فرج تختم مهرجان الجونة بجائزة نجمة الجونة الخضراء

ودعت ناردين فرج مقدمة حفل ختام مهرجان الجونة النجم العالمي تيريس جيبسون لتقديم جائزة نجمة الجونة الخضراء وعرض المهرجان فيلم عنه، وفاز فيلم The Buriti Flower بجائزة نجمة الجونة الخضراء، فيما صعد النجم المصري محمد كريم لمساعدة تيريس جيبسون في التحدث باللغة العربية



آخر أعمال تيريس جيبسون



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان العالمي تيريس جيبسون فيلم Fast X ضمن سلسلة أفلام Fast & Furious وهو إخراج Louis Leterrier، وشارك في البطولة مع ميشيل رودريجيز،، كريس "لوداكريس" بريدجز، ناتالي إيمانويل، جوردانا بروستر، سونج كانج، جايسون ستاثام، جون سينا وسكوت إيستوود، مع هيلين ميرين وتشارليز ثيرون، وغيرهم من النجوم..