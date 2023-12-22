"بنحبك يا هيفاء".. كيف رسمت النجمة اللبنانية الابتسامة على وجوه أطفال غزة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تحمل عبارات “بنحبك هيفاء"، و"شكرًا للفنانة هيفاء وهبي من أطفال غزة” و"شكرًا لكل إنسان حر وقف معنا" في لفتة إنسانية مميزة.

وأظهرت عددًا كبيرًا من أطفال غزة في مراكز الإيواء وهم يحملون تلك الصور، مُعبِرين عن سعادتهم، فيما أظهرت مقاطع فيديو أخرى الأطفال وهم يرددون بصوت واحد "بنحبك هيفاء".

جاءت هذه البادرة الإنسانية ردًا على تقديم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مساعدات عاجلة لأطفال غزة في مراكز الإيواء، خاصةً في ظل فصل الشتاء.

وجاءت هذه المساعدات استجابة للهجمة الشرسة التي تعرض لها الأطفال والنساء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن دمار هائل في البنية التحتية وخلق "كارثة إنسانية غير مسبوقة".