نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد دعمها لأطفال غرة.. تامر فرج يكشف سر جديد عن الفنانة هيفاء وهبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان تامر فرج، إن الفنانة هيفاء وهبي مضيافة وتحب أن تود الآخرين، ولا تكتفي بتقديم مواد سريعة التحضير أو أشياء خفيفة، لافتا عندما كنا نتعاون في مسلسل سابق وهو "لعنة كارما" كانت تستضيفه في الكرفان الخاص بها وتقدم كوكتيل وأشياء أخرى.





وأضاف "فرج" في تصريحات تلفزيونية ببرنامج السر الذي يقدمه الإعلامي تامر لاشين والإعلامية سارة هادي، أن هناك سر لا يعرفه الكثير عن هيفاء وهو أنه إنسانة على طبيعتها وتلقائية ليس كما يراها البعض، لافتا أنها تلقائيتها أحيانا تسبب لها مشاكل، متابعا إلى أنها شخصية جميلة ويحب التعاون معها، معقبا: "وكمان هيفاء بتطبخ حلو".

مسلسل "لعنة كارما "

ويذكر أن مسلسل "لعنة كارما" كان بطولة هيفاء وهبي، تامر فرج، زكي فطين عبدالوهاب، شيرين، محمد سليمان، فارس رحومة، باسل الزارو، من إخراج خيري بشارة.





وقد تفاعلت الفنانة هيفاء وهبي مع القضية الفلسطينية خلال الفترة الماضية، وقدمت مساعدات لأطفال غزة، سعيا منها لرسم الابتسامة على وجوههم، كما أعرب الأطفال عن امتنانهم لها من خلال اللافتات التي رفعوها ومكتوب عليها: شكرا لكل إنسان حر وقف معنا، بنحبك يا هيفاء، شكرا للفنانة هيفاء وهبي.

آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم" رمسيس باريس "

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى فيلم "رمسيس باريس"، والذى عرض في موسم عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدي حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيرًا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث إلى ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.