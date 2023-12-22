رامي إمام عن تعاونه مع شقيقه في فيلم "أبو نسب": سعيد إني بشتغل معاه بعد ما نضج فنيًا (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب المخرج رامي إمام عن سعادته الكبيرة بتعاونه مع شقيقه النجم محمد إمام في فيلم "أبو نسب"، الذي يعرض حاليًا في السينمات، وهو من تأليف أيمن وتار، بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، هالة فاخر، محمد لطفي، وفاء عامر، وآخرون من النجوم.

رامي إمام: سعيد بتجربة "أبو نسب"



وقال رامي إمام في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، أنه سعيد بتجربة أبو نسب، ويعتبرها من أهم التجارب في حياته؛ لأسباب عديدة منها عودته للتعاون مع شقيقه النجم محمد إمام بعد نضوجه فنيًا، ولتعاونه للمرة الثانية مع النجم ماجد الكدواني.



وتابع رامي إمام: مبسوط جدًا بالتجربة دي لأسباب كتيرة جدًا؛ لإني بشتغل مع محمد إمام أخويا اللي أنا بحبه جدًا، وبحترم خطواته في المجال الفني، وآخر مرة اشتغلت معاه في ٢٠١٢ فرقة ناجي عطا الله، وسعيد إني بشتغل معاه بعد ما نضج فنيًا، وسعيد جدًا جدًا إني بشتغل مع الأستاذ ماجد الكدواني للمرة التانية على التوالي، وإني بشتغل مع ياسمين صبري لأول مرة، ومع الكاست والكرو، اللي أنا بحترمه جدًا وبقدره،و الحقيقة تجربة بالنسبة لي مهمة جدًا".

أحداث فيلم" أبو نسب "



وتدور أحداث فيلم "أبونسب" حول شخصية «علي» التي يجسدها النجم محمد إمام، الذى يرغب في الزواج من "داليا "ياسمين صبري، دون أن يعلم أى شىء عن خلفية والدها الإجرامية،التي يجسدها الفنان ماجد الكدواني.