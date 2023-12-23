نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود العسيلي: 'فيلم خليج نعمة مش تجربتي المفضلة ممثلتش فيه' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان محمود العسيلي، أنه لا يفضل أن ينتج فيلم لنفسه، وتجربته في التمثيل بفيلم "خليج نعمة" ليست التجربة المفضلة بالنسبة له، ولا يفضل أن يشارك في عمل سينمائي ودرامي ويغني في توقيت أو عمل واحد.

وأضاف محمود العسيلي، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج حبر سري، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "أنا ممثلتش في خليج نعمة، الحاجة الوحيدة اللي استفادت بيها من الفيلم هي الأغاني وكانت الأفلام جيدة جدًا وعلقت مع الناس".

وأوضح أنه يحب أن يركز في شئ واحد وهو يفضل التركيز على مجال يفهم فيه أكثر وهو الموسيقى والغناء ومن الممكن أن يشارك في عمل سينمائي أو درامي ولكن بدور صغير ويكون إضافة كبيرة له في حياته المهنية.



مواعيد عرض برنامج حبر سري



برنامج حبر سري تقوم بتقديمه الإعلامية أسما إبراهيم ويعرض علي شاشة القاهرة والناس في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم عرض البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وحقق البرنامج نجاحًا كبيرًا منذ عرضه والذي تستضيف فيه أسما ابراهيم العديد من نجوم الفن والرياضة.

برنامج حبر سري

برنامج حبر سري هو برنامج حواري يذاع علي قناة القاهرة والناس تقدمه المذيعة المصرية أسما ابراهيم. تم في البرنامج استضافت عدد من النجوم المشاهير في مصر والوطن العربي ومنهم: هالة سرحان ودينا الشربيني وائل جسار وعمرو يوسف وأمير كرارة كهرباء وحنان مطاوع وشيرين رضا وغيرهم. وحقق البرنامج نجاحًا كبيرا وعدد كبير من المشاهدات منذ طرحة على الشاشة.