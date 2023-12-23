رامي جمال وفريد يتصدران التريند بأغنية "أهي مشيت"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان رامي جمال حالة التوهج الفني الذي يعيشها في الآونة الأخيرة، حيث طرح صباح اليوم ديتو “أهي مشيت” بالمشاركة مع الفنان أحمد فريد، على جميع منصات الاستماع الرقمية، ومحطات الراديو.

وتصدرت أغنية “أهي مشيت” لـ رامي جمال وفريد، المركز الثالث عشر ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على منصة "يوتيوب"، فقد حققت ما يقرب من 100 ألف مشاهدة في أقل من 6 ساعات من طرحها على القناة الرسمية لـ فريد على “اليوتيوب”.

أغنية “أهي مشيت” من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار.

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال الغنائية أغنية “جيت متأخر”، واحتلت التريند على “اليوتيوب”، وحققت ما يقرب من 4 مليون مشاهدة في أقل من ثلاث أسابيع من طرحها، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر، ميكس وماستر محمد مجدي.