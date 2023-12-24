نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة تطلب من متابعيها الدعاء لوالدتها بالشفاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت الفنانة لطيفة جمهورها الدعاء لوالدتها لتجاوز أزمتها الصحية، بعدما أصيبت بوعكة صحية وتم نقلها إلى المستشفى خلال الساعات الماضية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وكشفت لطيفة خلال المنشور عن صورة لوالدتها داخل المستشفى قائلة: "أمي العظيمة القوية الصامدة ربنا يشفيكي يا رب بطلب منحبايبي اللي بيحبوني يدعوا لأمي يشفيها ويقومها بالسلامة".





آخر أعمال لطيفة

وكانت آخر أعمال لطيفة، أغنية تحمل اسم "سحابة صيف"، وتعاونت في الأغنية مع الشاعر محمود ليمان والملحن عزيز الشافعيوالموزعأحمد عادل.





كلمات أغنية سحابة صيف





سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني





سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني





ده اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني





اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني





حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

ومھما جرى ما بينا وكان

احنا أقوى من الزمان

احنا أقوى من الزمان





واللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانتَ أصلًا مخلوق عشاني





اللي عندك عندي عندي

اللي عندك ھو عندي

وانتَ أصلًا مخلوق عشاني





سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني