صناع وأبطال العودة يحتفلون بإنتهاء التصوير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 ديسمبر 2023 08:27 صباحاً - احتفل صناع وأبطال مسلسل “العودة” بإنتهاء التصوير، وشارك الفنان أحمد والي فيديو يضم صناع العمل عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على إنستجرام وعلق عليه قائلًا: “فركش الحمدلله العودة”.

تفاصيل مسلسل العودة

ويعرض حاليًا مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد علىرزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد وإلى، سارة نور،والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثهفى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.