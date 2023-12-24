نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على اسم مسلسل منة شلبي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة منة شلبي، حاليًا لبدء تصوير مشاهد مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم "سيدتي العويلة"،و هو من تأليف تامر حبيب وإخراج هادي الباجوري.

من هم أبطال مسلسل "سيدتي العويلة"؟

ينتمي مسلسل "سيدتي العويلة" إلى نوعية الأعمال الميوزيكال، وهو مقتبس من سيدتي الجميلة، وهو مكون من 8 حلقات، حيث من المقرر بدء تصويره قريبًا، وهو تأليف تامر حبيب وإخراج هادي الباجوري.

ما هي أحدث أعمال الفنانة منة شلبي؟

و تعيش الفنانة منة شلبي حالة من النشاط الفني حيث تعاقدت مؤخرًا على الانضمام لفريق عمل فيلم يحمل اسم "الهوى سلطان" والذي كان يحمل في البداية اسم سارة وعلي، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.



من هم أبطال فيلم "سلطان الهوى"؟

يضم فيلم "سلطان الهوى" عدد من الفنانين منهم: منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، چيهان الشماشرجي، والعمل من تأليف واخراج هبة يسري وانتاج شركة sea-cinema لأحمد فهمي وهاني نجيب.



مشاركة منة شلبي في فيلم "فرقة الموت"

يضم فيلم "فرقة الموت" عددٍ من الفنانين منهم: أحمد عز، آسر ياسين، بيومي فؤاد،فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، وخالد كمال، والفيلم من إنتاج شركة sea-cinema لأحمد فهمي وهاني نجيب وهو من تاليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الدين.

كما تستعد أيضًا لتقديم بطولة مسرحية تحمل اسم "فرايداي"، حيث ستقدم دور راقصة إستعراضية من خلال الاحداث ومن المقرر أن تبدء البروفات الخاصة بالمسرحية في خلال الفترة المقبلة وهي من تاليف مدحت العدل واخراج أحمد البوهي.

منة شلبي وكاملة أبو ذكري

كما تتعاون منة شلبي مع المخرجة كاملة ابو ذكرى للمرة الرابعة حيث جمعهما بعض الاعمال وهم: "بطلوع الروح"، "عن العشق والهوى"، "واحة الغروب".



حيث يتجدد التعاون بينهما في مسلسل "سفنجة وزفلطة"، وتدور أحداثه في اطار شعبي، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد ومن إنتاج صادق الصباح.