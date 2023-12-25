نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. محطات من حياة حورية فرغلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة حورية فرغلي تريند جوجل، بعدما أثارت تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الفنانة عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من أحد لقاءاتها التلفزيونية، وجّهت من خلاله رسالة إلى مَن يحسدونها، مؤكدةً أنها لا تعرف لماذا يحسدها الآخرون، وقالت: "مش عارفة الناس بتحسدني على إيه، أنا واحدة عايشة لوحدي مع الكلب بتاعي تليفوني مش بيرن، قاعدة على الآيباد طول الوقت، عندي 46 سنة نفسي أتجوز ويكون عندي عيلة، وكل ده محصلش لحد دلوقت، فأنا مش عارفة هما بيحسدوني على إيه".

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنانة حورية فرغلي..

حياة حورية فرغلي الشخصية

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ولدت حورية فرغلي 18 أكتوبر 1976)، عاشت في الإمارات وحصلت على الجنسية الإماراتية، مثلت منتخب الإمارات للفروسية، كما فازت بلقب ملكة جمال مصر عام 2002 لكنها تنازلت عن اللقب بعد ذلك لوصيفتها «نور السمري»، درست إدارة الأعمال في إنجلترا، قررت دراسة التمثيل فالتحقت ولمدة عام بمدرسة (مروة جبريل السينمائية) وتعلمت أصول التمثيل الأمريكي، في يوم 15 مايو سنة 2021، أَعلنتْ حورية أنها كانت قد أصيبت بسحر، ثم شُفيتْ منه، وقبل ذلك بتسع سنوات وقعت من ظهر حصان في مسابقة فروسية فكسرَ الأنف، فعولج أنفها بأربع عمليات غير كاملة النجاح.

حياة حورية فرغلي الفنية

بدأت حورية فرغلي حياتها الفنية عام 2010 من خلال فيلم (كلمني شكرًا)، ثاني الأعمال التي شاركت فيها كان مسلسل (الشوارع الخلفية) عام 2011، قدمت العديد من الأدوار والشخصيات المختلفة فظهرت بدور البنت الشعبية، والفتاة الإرستقراطية، وراقصة في فيلم (كف القمر) ولعبت دور البطولة في مسلسل (المنتقم) عام 2012 وفيلمي (قلب الأسد) و(القشاش) عام 2013.

أعمال حورية فرغلي



المسلسلات: الشوارع الخلفية، الحالة ج، دوران شبرا، حكايات بنات، سيدنا السيد، المنتقم، دون ذكر أسماء، دكتور أمراض نسا، ساحرة الجنوب، مملكة الغجر، أيام.

الافلام: استدعاء ولي عمرو، كف القمر، رد فعل، حلم عزيز، كلمني شكرًا، عبده موتة، نظرية عمتي، قلب الأسد، القشاش، مصور قتيل، ديكور، سالم أبو أخته، كيلو بامية، طلق صناعي.

