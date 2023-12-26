نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيمون تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها وتترك رسالة للجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة سيمون على توجيه رسالة لجمهورها احتفالا بعيد الكريسماس، حيث ظهرت بإطلالة ناعمة سحرت عيون المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالمنشور تعليقًا قالت فيه:"علمتني الحياة أن الحياة يقودها عقلك أفضل بكثير من حياة يقودها كلام الناس، علمتنا الحياة أن نتفائل، فمهما طالت رحلتكم على متن قطار الأحزان، إلا أنه سيقف ذات يوم في محطة السعادة".

تعليقات الجمهور على منشور سيمون

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات انتي فنانة جميلة جدا وجذابة، قمر، ربنا يحفظك من كل شر يارب، سنة جديدة سعيدة عليكي مليئة بالحب والنجاح والتفوق، الروح الفرفوشة، وغيرها من التعليقات.

سيمون تكشف لـ دوت الخليج الفني عن أمنيتها لعام 2024

كشفت الفنانة سيمون عن أمنيتها لعام 2024

وقالت سيمون في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني:"أتمنى الصحة والستر والسيرة الطيبة".

مشاركة سيمون في “صيد العقارب”

وتشارك الفنانة سيمون من خلال مسلسل "صيد العقارب "، والتي من المقرر أن يعرض خلال الموسم الرمضاني 2024.

أبطال مسلسل "صيد العقارب"

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم منهم سلمى أبوضيف وماجد المصرى أحمد ماهر ورياض الخولى وسيمون ومحمد علاء جاميكا، ومنال سلامة والمسلسل تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى وتجسد غادة شخصية امرأة قوية تدخل فى صراع مع رياض الخولى وتتمرد على والدها الذى يجسده الفنان أحمد ماهر.

آخر أعمال سيمون الفنية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سيمون أغنية رمز الصمود، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.