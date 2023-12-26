نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندى بسيوني تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها وهذه ما تمنته لجمهورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة ندى بسيوني على معايدة جمهورها بمناسبة عيد الكريسماس، وظهرت "ندى" بإطلالة متميزة نالت على

إعجاب الجمهور، حيث اعتمدت على وضع ميكب مناسب يبرز

جمالها،من خلال مشاركتها بصورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقاً قالت فيها :" عيد ميلاد مجيد وكل عام وانتم بخير".



تعليقات الجمهور على منشور ندى بسيوني

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على تعليقات كثيرة من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات جميلة ربنا يحفظك من كل شر يارب، كل سنة وانتي بخير وصحه وسلامه يارب العالمين، ربنا يوفقك يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

ندى بسيوني تتمنى هذه الأمنية

كشفت الفنانة ندى البسيوني عن أمنيتها لعام 2024

وقالت ندى في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني :"أتمنى الأمان والسلام والعدالة للعالم".

آخر أعمال ندي بسيوني

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى بسيوني مسلسل "أعمل إيه"، من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى، والمسلسل من بطولة سهير المرشدى، ندى بسيونى، صابرين، الراحل طارق عبد العزيز، خالد الصاوي، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين.

