نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز الشافعي يحتفل بتصدر التريند لأغنية 3 ساعات متواصلة لـ روبي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

احتفل الشاعر والملحن عزيز الشافعي بوصول أغنية ٣ساعات متواصلة للفنانة روبي تريند رقم واحد خلال فترة وجيزة، حيث شارك "عزيز" جمهوره بفيديو أغنية ٣ساعات متواصلةمن خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات

الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" ترند رقم واحد يوتيوب جينرال بعد أقل من ٢٤ ساعة ٣ساعات متواصلة للفنانة روبي".

وأضافت:" الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس توما، هندسة صوت ماهر صلاح، إدارة إنتاج إسلام صيام".



تعليقات الجمهور على منشور عزيز الشافعي

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على تعليقات كثيرة من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مليون مبروك، دايما مكسرة الدنيا كلها، الأغنية خطيرة، دايما متفوق، وغيرها من التعليقات.

كلمات أغنية ٣ ساعات متواصله

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر، ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق، عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر، تعالى نفصل فاصل

3 ساعات متواصلة أول ساعة هرسيك تاني ساعة هسرح بيك تالت ساعة هوديك وهلف العالم بيك، وعلى عيني يا ولا بس مكسوفة، على عيني يا ولا، عليك ملهوفة، ما تيجي سنة واجي سنة نصطفي المشاكل تختفي، كل ليلة في شمعدان

العمر شمعة بتنطفي، يلا بينا نخلع من الهموم الضيقة محبوسين ليه في شرنقة، ماله جو إسكندرية، ماله بحر الغردقة، تعالى نفصل فاصلة، 3 ساعات متواصلة أول ساعة هروقك تاني ساعة هشوقك تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر، ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق”.

آخر أعمال عزيز الشافعي

والجدير بالذكر آخر أعمال عزيز الشافعي أغنية قبل ما امشي للفنان بهاء سلطان، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي وتصدرت الترند فور نزولها.