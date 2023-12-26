في ذكرى ميلاد دنجوان السينما المصرية.. ما لا تعرفه عن كمال الشناوي

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنان كمال الشناوي والذي ولد في مثل هذا اليوم 26 ديسمبر عام 1918 ورحل عن عالمنا في 22 أغسطس 2011.

من هو كمال الشناوي؟

هو ممثل مصري كمال ولد في 26 ديسمبر 1918 ورحل عن عالمنا 22 أغسطس 2011)، ولد عام 1918 في مدينة ملكال في السودان والذي كان آنذاك مع مصر يشكلان المملكة المصرية، انتقل إلى العيش في مصر مع والده حيث استقر بهما المقام في مدينة المنصورة.

وفي بعض المصادر يشار إلى أنّه ولد يوم 26 ديسمبر لعام 1921م في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

عاش بداية حياته في السيدة زينب، تخرج في كلية التربية الفنية جامعة حلوان، كان عضوًا في فرقة المنصورة الابتدائية، والتحق بمعهد الموسيقى العربية ثم عمل مدرسًا للرسم، قدم أكثر من مائتي عمل في السينما والتلفزيون ويعد أحد دنجوانات السينما المصرية.



مشوار كمال الشناوي الفني

في عام 1948 مثل أول أفلامه غني حرب، وفي نفس العام حمامة سلام، وعدالة السماء، وفي عام 1965 أخرج فيلم تنابلة السلطان وهو الفيلم الوحيد الذي أخرجه.

قدم كمال الشناوي العديد من الأدوار على مدار حياته والتي تنوعت من الخير للشر والدراما والكوميديا في أكثر من 272 فيلمًا قدمهم طوال حياته، أبدع وأيضًا أنتجه وفشل في تحقيق تكاليفه.

تألق فب أدوار الحب والخير لإبداعه في صدق التعبير الذي تميز به، وفي الشر مثل ضابط أمن الدولة بالكرنك وغيره من الأفلام فأعطى شكلًا للشر الكامن المختفي وراء طباع هادئة.

شارك في العديد من الثنائيات الناجحة التي تركت الكثير من الأعمال التي لاتنسى فقد قدم ثنائيًا مع إسماعيل ياسين ومع فاتن حمامة ومع شادية، وكان آخر أعماله فيلم ظاظا عام 2006.

جوائز وتكريمات حصل عليها



حاز كمال الشناوي في حياته على العديد من الجوائز:

جائزة شرف من مهرجان المركز الكاثوليكي في 1960.

جائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم في 1992.

وفاة كمال الشناوي

توفي فجر يوم الاثنين 22 أغسطس 2011م، الموافق 22 رمضان من عام 1432هـ، عن عمر ناهز 93 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان