نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاه روخ خان يغيب عن السينما في 2024 وعودة تعاون بين سلمان وكاران جوهار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنبؤات الطرح لبوليوود في 2024 تشمل عدد من الأعمال السينمائية المميزة التي من المنتظر أن تشهد تألق لعدد من النجوم وغياب لبعض منهم عن الساحة.

2024 سيكون عامًا مميزًا لسلمان خان

ووفق موقع إنديا توداي، سيكون عام 2024، عامًا مميزًا بالطرح لسلمان خان الذي يعود للتعاون مع المنتج كاران جوهار.

في حين لن يكون هناك أي مشاريع سينمائية جديدة سيتم طرحها للعرض للنجم شاه روخ خان، بعد ما عاشه من عام حافل بالطرح 2023.

شاه روخان يتصدر قائمة أكثر الفنانين شعبية في بوليوود

وبعد عام حافل بطرح عدد من أحدث أعماله السينمائية، نجح النجم الكبير شاه روخ خان في تصدر قائمة IMDB لأكثر الفنانين في بوليوود شعبية خلال عام 2023 الجاري.

ووفق موقع ديد لاين، تصدر شارو القائمة التي ضمت مجموعة من أبرز نجوم السينما في بوليوود ممن قدموا مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية الجديدة.

فيلم Dunki

وتستمر الحملة الترويجية لفيلم النجم الكبير شاه روخ خان الجديد، الذي يطرح بعنوان Dunki، بطرح أول أغنية ترويجية للفيلم الجديد.

ونقل موقع إنديا توداي اول اغنية ترويجية للفيلم الجديد، والتي طرحت بعنوان Lutt Putt Gaya، بمشاركة نجمة الفيلم تابسي بانو.