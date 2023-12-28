نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عمر ضمن أجمل 100 وجه في العالم للعام الثانى على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتلت النجمة مى عمر مركزآ متقدمآ فى مسابقة أجمل وجه فى العالم للعام الثانى على التوالى، التى أقامتها TC Candle، حيث تعد مى الوجه العربي الوحيد الذي ظهر في المراكز العشرة الأولى، والتي تضمنت عارضة الأزياء فيكتوريا سيكريت جاسمين توكيس في المركز الأول، تليها نجوم الكيبوب نانسي جويل ماكدوني وليزا مانوبان في المركزين الثاني والثالث، على التوالى.

وجاء اختيار مى عمر بعدما تألقت بأحدث صيحات الموضة العالمية واختيار بيوت الأزياء العالمية لها حتى تمثلها فى اناقتها وارتداء ملابسها، كما اختيرت مى عمر كسفيرة للموضوه فى أغلب دول العالم.

تفاصيل مسلسل " نعمة الافوكاتو"

يشار إلى أن مى عمر تقدم مسلسل " نعمة الافوكاتو" فى رمضان المقبل 2024، وهو مكون من 15 حلقة، ويشارك فى بطولته كلا من أحمد زاهر، احمد ماجد، سامى مغاورى، كمال أبو راية، سلوى عثمان، عماد زيادة، محمد دسوقى، هدير عبد الناصر، ومجموعة من ضيوف الشرف، المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، تظهر خلاله مي عمر بشخصية المحامية نعمة سعيد أبو علب، والتي تدخل في العديد من الصراعات مع تتابع الأحداث، ويقدم أحمد زاهر دور طليقها بالعمل.

أحدث أعمال مي عمر

ويذكر ان الفنانة مي عمر تنتظر عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما خلال الفترة المقبلة، والعمل يجمعها بـ هشام ماجد، ويدور في إطار اجتماعي رومانسي حول عدد من قصص الحب التي تنشأ بين الشباب عبر الإنترنت في يوم واحد، والفيلم يضم عدد من النجوم منهم هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، أسماء جلال، خالد أنور، ومايان السيد، ومن تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن.

آخر أعمال مى عمر

وكان آخر أعمال مى عمر هو مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

