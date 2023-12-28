غدا.. أمينة تطرح كليب «أبو سمارة» تزامنًا مع احتفالات رأس السنة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - تطرح الفنانة والمطربة الشعبية أمينة أحدث أغنياتها الذى تحمل إسم "ابو سماره"، على طريقة الفيديو كليب غداً الجمعة الساعة 6 مساءً تزامناً مع إحتفالات رأس السنة، وذلك عبر مختلف المنصات الموسيقية وموقع الفيديوهات الشهير ال "يوتيوب" وكافة وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة.

أكدت أمينة بأن تراهن على نجاح كليب "ابو سماره"، حيث أنه يحمل الكثير من المفاجآت، لافته، بأنها تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور حين طرحه.

وأضافت أمينة بأنها تسعى دائماً فى أختيار كلمات أغانيها بأن تكون قريبة من الناس دون أن تتخطى الحدود الغير مرغوب فيها لتتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا لإرضاء جميع الأذواق.

وقالت أمينة بأن كليب "ابو سماره" هو من كلمات ياسمينا وألحان خالد سلطان ومحمد غنيم ومن توزيع إسلام شيبسى وميكس وماستر أحمد جودة وإخراج هيثم عنتر.

وفى سياق أخر تنتظر النجمة أمينة عرض أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم «حمص وحلاوة»، الذى تدور قصته فى إطار كوميدي رومانسى مغلف ببعض الأغانى لمجموعة من المطربين داخل أحداثه، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائى يوم 18 يناير المقبل بمصر والوطن العربى.

وفى سياق متصل كشفت أمينة بأنها تتطرح داخل سرد أحداث فيلم "حمص وحلاوة" أغنية تحمل إسم «زغاريط» وهى من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا وتوزيع ميدو مزيكا وهندسة صوتية محمد جوده.

وجدير بالذكر بأن طرحت الشركة المنتجة خلال الفترة المنصرمة البوستر والبرومو الدعائى الأول ل فيلم "حمص وحلاوة"، إذ تصدر تريند السويشيال ميديا وهو من بطولة النجمان أمينة ومحمود الليثى وآخرين ومن تأليف سيد السبكى وإخراج الراحل أحمد البدرى.