نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد عبد المنعم مدبولي.. ما لا تعرفه عنه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت علينا اليوم ذكرى ميلاد واحد من أهم نجوم الكوميديا وهو الفنان عبد المنعم مدبولي، والذي ولد في مثل هذا اليوم 28 ديسمبر عام 1921 ورحل عن عالمنا 9 يوليو 2006.



من هو عبد المنعم مدبولي؟

عبد المنعم مدبولي هو ممثل مصري ولد في 28 ديسمبر 1921 وتوفي في 9 يوليو 2006، مارس التمثيل أكثر من 50 عامًا وشكل مدرسة كوميدية مستقلة في الضحك الراقي، وأسس العديد من الفرق المسرحية مثل المسرح الحر عام 1952 والكوميدي 1963 والفنانين المتحدين 1966 والمدبوليزم 1975.

حياة عبد المنعم مدبولي الشخصية

وُلد عبد المنعم مدبولي بالقاهرة يتيمًا فقيرًا جدًا، حيث ظهرت موهبته التمثيلية منذ المرحلة الابتدائية عندما تم ترشيحه ليقود الفرقة المسرحية بالمدرسة، ومارس التمثيل لأكثر من 50 عامًا، حتى وفاته يوم الأحد 9 يوليو 2006 متأثرًا بمرض القلب عن عمر يناهز 85 عامًا.

بداية مشوراه الفني

لم يتخرج من الفنون التطبيقية فحسب وإنما عمل بها مدرسًا في قسم النحت حتى منتصف السبعينيات في عز شهرته ومجده، واكتشف الكثير من الموهوبين في التمثيل من طلاب الكلية، أهمهم (نبيل الهجرسي) خريج قسم الحديد.

التحق مدبولي بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي ليتخرج فيه عام 1949 في ثاني دفعاته، وعقب تخرجه انضم إلى فرقة جورج أبيض ثم فرقة فاطمة رشدي وشارك بالتمثيل في برامج الأطفال بالإذاعة ضمن حلقات برنامج بابا شارو، ثم استمر حتى بلغ رصيده نحو 60 فيلمًا، 120 مسرحية، و30 مسلسلا.

تميز عبد المنعم مدبولي بكاريزما خاصة أكسبته حب الملايين في مصر والعالم العربي وشكّل مع الراحل فؤاد المهندس ثنائي تمثيلي عجز عن تكراره الممثلون الحاليون.

بدأ حياته الفنية في البرنامج الإذاعي الشهير ساعة لقلبك وبعدها انضم لمسرح التليفزيون وأسس مع رواد جيله فؤاد المهندس وأمين الهنيدي وغيرهما مدرسة كوميدية استمد تراثها من الجيل السابق الريحاني والكسار.

وفاة عبد المنعم مدبولي

بعد غيبوبة طويلة للغاية، توفي مدبولي صباح يوم الأحد 9 يوليو عام 2006 عن عمر ناهز ال84 بمستشفى المقاولون العرب على إثر التهاب رئوي حاد وقصور شديد بعضلة القلب. وشُيّعت جنازته من مسجد آل رشدان بمدينة نصر ودُفن بمقابر البساتين.