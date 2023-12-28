نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يطرح "مكانك" و"ياقمر" سادي وسابع أغنيات ألبومه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان عمرو دياب سادس وسابع أغنيات ألبومه الجديد "مكانك" وهما أغنيتين بعنوان "مكانك" و"ياقمر" وذلك عبر تطبيق انغامي للموسيقى.

تفاصيل ألبوم مكانك

أغنية مكانك كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد ابراهيم، تسجيل غناء م. شيري شكري وميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس.

أما ياقمر فهي لحن عمرو دياب وكلمات مصطفى حدوته، توزيع وسام عبد المنعم، تسجيل غناء م. شيري شكري وميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس.

وكان الفنان عمرو دياب قد تصدر تريند موقع اكس فور طرح أغنية "بيوحشنا" أولى اغنيات ألبوم مكانك وذلك عقب صدورها بأقل من نصف ساعة.

يشار إلى أن الفنان عمرو دياب سيطرح أغنيات البومه الجديد "مكانك" وعددها 12 أغنية على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق أنغامي في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات.

حفل عمرو دياب المقبل

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لاحياء حفل كبير الليلة في الرياض على مسرح أبو بكر سالم وذلك بمناسبة احتفالات رأس السنة.

الجدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب هو الفنان الأعلى استماعًا عبر تطبيق أنغامي في عام 2023، بالاضافة إلى تصدر أغنيته "الحفلة" قائمة الأغاني الأعلى استماعا في نفس العام.

آخر ألبومات عمرو دياب

ويأتي ألبوم "مكانك" بعد 3 سنوات من طرح ألبوم "يا أنا يا لأ"، الذي ضم 12 أغنية أيضًا، ويتعاون عمرو دياب، في الألبوم الجديد مع الشعراء بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفا وملحنا، ومن الملحنين محمد يحيى، إسلام زكي، مدين، والموزعين أحمد إبراهيم توما، أسامة الهندي، وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر أمير محروس.

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آخر أعمال عمرو دياب

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ويذكرأن ‏آخر أعمال عمرو دياب هي أغنية والله أبدا من كلمات وألحان عزيز الشافعي بالإضافة إلى أبيات من الشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وبعدها توقف عن إصدار أغنياته الجديدة بسبب الأحداث التي تمر بها غزة من ضرب واعتداء واطلاق النار وقتل يومي وبطرق مروعة ومجاعة وإبادة جماعية، كما أعلن توقف حفلاته الغنائية لفترة حتى يهدأ الوضع ثم عاد مرة أخرى يشعل مسارح الدول العربية بأغنياته التي تحظى بشعبية كبيرة بين جمهوره، كما طرح أغنية «سينجل»، التي طرحت في الفترة الماضية وحققت نجاحا كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.