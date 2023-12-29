فن ومشاهير

تأجيل حفل محمد منير ومسار إجباري وعفروتو في رأس السنة لدواعي أمنية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الكينج محمد منير عن تأجيل حفله الغنائي في رأس السنة بمشاركة فرقة مسار إجباري ومغني الراب عفروتو، والذي كان من المقرر إحياؤه مساء الأحد المقبل، وذلك لدواعي أمنية.

6ae782a3cf.jpg
تأجيل حفل الكينج محمد منير وفرقة مسار اجباري وعفروتو

بيان الشركة المنظمة للحفل 


وكشف منظموا الحفل في بيان رسمي عن تأجيل موعد الحفل المنتظر الذي يجمع بين الملك ومسار إجباري وعفروتو لأول مرة كإحدى أضخم حفلات رأس السنة في مصر،  في افتتاح مسرح وممشى ايفوريا في الشيخ زايد، وذلك إلى موعد آخر سيتم إعلانه رسميا خلال أيام.

808ca88e1a.jpg
بيان الشركة المنظمة للحفل الكينج منير وفرقة مسار اجباري وعفروتو 

وأوضح المنظمون أن سبب التأجيل خارج عن إرادتهم وإرادة الفنانين بعد تلقيهم تعليمات أمنية بعدم إقامة الحفل في موعده المعلن في ليلة رأس السنة خاصة مع إنذارات بسوء الأحوال الجوية، حفاظا على سلامة الحضور الجماهيري الكبير الذين سارعوا بحجز تذاكرهم للحفل، كما نوه الفنانون والشركة المنظمة إلى أسفهم للجمهور عن هذا الخبر الصادم قبل موعد الحفل بيومين، مؤكدين على أن الأمر خارج عن إرادتهم.

84cfc9ede7.jpg
تأجيل حفل الكينج محمد منير وفرقة مسار اجباري وعفروتو 

الشركة المنظمة تسعي لاستكمال إجراءاتهم 


كما أكد المنظمون على سعيهم بالمثابرة على استكمال اجراءاتهم للحصول على موعد جديد ومرتقب لإقامة الحفل قريبا خلال إجازة نصف العام، مع نيتهم الإعلان الرسمي عن الموعد الجديد فور حصولهم على الضوء الأخضر من الجهات الأمنية المختصة.

249eeed964.jpg
تأجيل حفل الكينج محمد منير وفرقة مسار اجباري وعفروتو 
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا