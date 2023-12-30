نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألبوم " مكانك" يتصدر قائمة الأكثر استماعا على أنغامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان عمرو دياب قائمة الأكثر استماعا على أنغامي بألبوم “ مكانك” والذي طرح أمس وأحدث ضجة كبيرة فور طرحه.

بعد 12 ساعة كاملة شهدت طرح أغنيات البومه الجديد "مكانك" على التوالي في تجربة جديدة من نوعها لطرح الألبومات عبر تطبيق أنغامي، طرح الفنان الكبير عمرو دياب آخر أغنيات الألبوم وهي "المعنويات مرتفعة".

الأغنية من كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم، تسجيل غناء م. شيري شكري، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

تفاصيل وصناع ألبوم "مكانك"



وكان الفنان عمرو دياب قد طرح على مدار اليوم ١٢ أغنية من ألبومه الجديد مكانك وهي كالتالي:

بيوحشنا من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد ابراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس



سلامك وصلي كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي توزيع احمد ابراهيم.

معرفش حد بالاسم ده، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم



ظبط مودها كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي



واخدين راحتهم كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم



مكانك كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد ابراهيم

ياقمر كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم



لوحدنا كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي



الكلام ليك انت كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي



ما تتعوضش بحد كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي



مابتغيبش كلمات ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد ابراهيم

المعنويات مرتفعة كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.

عمرو دياب يتصدر التريند ومحركات البحث

وفور طرح اغنيات الألبوم تصدر الفنان عمرو دياب تريند السوشيال ميديا خاصة موقع اكس، وموقع فيس بوك كما تصدر عمرو دياب والبوم مكانك محرك البحث جوجل، كما تصدرت كلمات أغنية ياقمر من الالبوم تريند السوشيال ميديا كأكثر أغنية بحث الجمهور عن كلماتها خلال الفترة الماضية.