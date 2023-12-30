نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هرمون السعادة" لـ تامر حسني تحقق 50 مليون مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت أغنية "هرمون السعادة" لنجم الجيل تامر حسني نحو 50 مليون مشاهدة عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب"، وهذا يعد نجاحًا كبيرًا، بالرغم من أن الأغنية قد طرحت منذ ما يقرب من 6 شهور إلا أنها مستمرة حتي الآن في تحقيق نسب المشاهدات العالية وتصدر التريند.

حيث أنها قد حازت على إعجاب الجمهور وتفاعلهم معها سواء في تشغيل الأغنية في مناسباتهم الخاصة أم من خلال نشرهم الأغنية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتعد أغنية "هرمون السعادة" هي أولي أغنيات البوم تامر حسني الجديد الذي يحمل نفس الاسم وهو "هرمون السعادة"،الذي من المقرر أن يطرح باقي أغانيات الألبوم في الأيام القادمة، وقد طرحت الأغنية أيضًا في فيلم "تاج" الذي نافس به تامر حسني في سباق أفلام عيد الأضحى الماضي.

فريق عمل أغنية “هرمون السعادة”

وأغنية هرمون السعادة هي من كلمات الشاعر أحمد جابر ومن ألحان الملحن علي الخواجة توزيع حاتم محسن ومكساج مودي منير.

وتقول كلمات أغنية "هرمون السعادة"

مسيلي على الحبايب

الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة

والسكر فيها دايب

كل الصحبة الجميلة

متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي

لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية

لسه السنين الحلوة جاية

والحزن بح من النهاردة

عايزين دلع في كل ثانية

أرجوك ده إحنا استوينا

أرجوك ده إحنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك

ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة

اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة

أرجوك ماتكونش سادة

حفلات تامر حسني فى رأس السنة

وفي سياق متصل يذكر أنه يستعد تامر حسني لإحياء حفلات في ليلة رأس السنة، حيث أنه سوف يقدم حفل غنائي يوم 30 ديسمبر الجاري في تركيا، وأيضًا حفل غنائي في أبو ظبي ضمن مهرجان الإمارات وذلك يوم 31 ديسمبر الجاري، وسوف يتم تخصيص جزء من الأرباح لصالح أهالي غزة.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني باقة متنوعة من أجمل أغانيه ومن ضمنها (هدلعني، هرمون السعادة، قولني كلام، ارجعلي، عشأنجي، حبيتها يا ناس، أنت إختيار، وأنت بعيد، حياتنا، سوحنا، بعد مؤقت) وغيرهم الكثير.

تامر حسني يستمر في قائمة بيلبورد ضمن أفضل 100 أغنية عربية

وعلى جانب آخر يستمر نجم الجيل تامر حسني في تواجده في قائمة "بيلبورد عربية" بأغنية "بُعد مؤقت" وذلك للأسبوع الثاني على التوالي حيث أنها تتواجد في قائمة أفضل 100 أغنية عربية وتصعد من المركز الـ 68 لـ المركز الـ 51، وذلك بعد نجاحها علي مُختلف منصات الموسيقي والمُشاهدة.

تفاصيل أغنية “بُعد مؤقت”

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "بُعد مؤقت" لـ نجم الجيل تامر حسني حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها، وهي قد تم طرحها في عام2022 ضمن أغنيات ألبومها "عشأنجي" وقد وصلت نسبة مشاهدات الأغنية عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 31 مليون مشاهدة.

وأغنية "بُعد مؤقت" هي من كلمات رمضان محمد، وألحان مودي منير وتوزيع محمود صبري.