سحب فيلم "البعبع" لأمير كرارة من السينمات

القاهرة - محمد ابراهيم - سحبت دور العرض السينمائية أمس الجمعة 29 ديسمبر الجاري فيلم “البعبع” للنجم أمير كرارة من جميع السينمات، بسبب إيراداته الضعيفة.



وتستمر المنافسة في دور العرض السينمائية بينعدد من الأفلام أبرزهم فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام وياسمين صبري، والذي تصدر الترند، وحاز على إعجاب الجماهير في الوطن العربي،



وشماريخ للفنان آسر ياسين وأمينة خليل وكارت شحن لمحمد ثروت ووش في وش لمحمد ممدوح وأمينة خليل والعميل صفر لأكرم حسني وفوي فوي فوي لمحمد فراج وغيرهم.



أبطال فيلم البعبع

يذكر أن فيلم البعبع شارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وياسمين صبري وباسم سمرة ومحمد عبد الرحمن توتا ومحمد أنور وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

مشاركة أمير كرارة في "بيت الرفاعي"

وفي سياق آخر، يشارك الفنان أمير كرارة في مسلسل "بيت الرفاعي"، والذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني، والمسلسل من بطولة أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، إلى جانب عدد آخر من ضيوف الشرف،

والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، من إنتاج سينرجى، ويعد المسلسل التعاون الأول بين ميرنا وأمير كرارة فى الدراما التليفزيونية.

آخر أعمال أمير كرارة



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة الدرامية، مسلسل سوق الكانتو، الذي عرض خلال السباق الرمضاني 2023،ونال المسلسل على إعجاب الجمهور.

