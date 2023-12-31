نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي الطيب يؤدي مناسك العمرة برفقة زوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان علي الطيب متابعيه صور جديدة برفقة زوجته، من الحرم المكي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهر الطيب في الصور برفق زوجته من داخل الحرم المكي، وعلق عليها قائلًا: “الحمدلله الذي رزقنا وأنعم علينا أنا وزوجتي بزيارة بيتهالحرام اللهم تقبل عمرتنا ودعواتنا وارزق بها كل مشتاق تشرح بها قلبه”.





وتابع: “اللهم انصر أهل فلسطين نصرا كبيرًا وو اشفي مرضاهم وصبر قلوبهم..اللهم تقبل دعواتنا لهم اللهم صلي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك”.





أحدث أعمال علي الطيب

ويعرض حاليا لـ الطيب فيلم آل شنب وتدور أحداث الفيلم حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة شنب، مما يضطر أفراد العائلة للسفر إلىالإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، ويجتمع كل أفراد العائلة لمدة 3 أيام سويًا ويمرون بالعديد من المواقف والمفارقاتالكوميدية مع تتابع الأحداث.





أبطال فيلم آل شنب



ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، أبرزهم ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، هيدي كرم، أسماء جلال، محمود البزاوي، علي الطيب،حسن مالك، ابتهال الصريطي، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، وهبة يسري، والعمل من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حساموإخراج أيتن أمين.





آخر أعمال علي الطيب





يذكر أن آخر أعمال علي الطيب هو مسلسل "عملة نادرة" خلال موسم رمضان الماضي، وجسد خلال الأحداث شخصية شاب يدعى بلالعبد الجبار، وهو زوج نادرة، التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، كما يشارك نجل الفنان جمال سليمان ضمن أحداث العمل.





طاقم عمل مسلسل “عملة نادرة”

ويضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن ومنهم الفنانة نيللي كريم، جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية،و أحمد عيد،و فريدة سيفالنصر،و ندى موسى،و محمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل،و هشام عاشور،ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمدالعدل ومن إنتاج جمال العدل.

كما شارك في مسلسل "تحت الوصايه" مع منى زكي، وجسد الفنان علي الطيب خلال الأحداث شخصية شاب يدعى إبراهيم، وهو مهندس كمبيوتر متخصص في الـ IT بأكثر من شركة.

أبطال "تحت الوصايه"

وتدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته إلى جانب منى زكي عدد من النجوم منهم دياب،أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، علي الطيب، ثراء جبيل، ومها نصار، والعمل من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.