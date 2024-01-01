في عيد ميلاده.. تعرف علي جوائز الملحن عمرو مصطفى

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم 31 ديسمبر عيد ميلاد الملحن عمرو مصطفى صاحب التصريحات الأكثر جدلا والتي تسببت في هجوم الكثير من النجوم عليه على مدار تاريخ الفني وصنعه العديد من الخلافات، اتجه عمرو لمجال الغناء، بجانب عمله في مجال التلحين، ويعتبر مشواره الغنائي إلى الآن قصير نوعًا ما، فقد أصدر حتى الآن ثلاثة ألبومات غنائية منذ 2007.

ويعرض “دوت الخليج الفني” في السطور التالية جوائز الملحن عمرو مصطفى..

جوائز الملحن عمرو مصطفى

حصل ألبوم عمرو دياب «أكتر واحد بيحبك» الذي يحتوي على 5 أغانٍ من ألحان عمرو مصطفى على جائزة ال (ورلد ميوزيك أوارد)، حصلت أغنية (يوم ورا يوم) من ألحان عمرو مصطفى على ال (ورلد ميوزيك أوارد)، وحصلت أغنية (أحلى حاجة فيكي) من ألحان عمرو مصطفى على أفضل أغنية في الشرق الأوسط، حصل ألبوم عمرو مصطفى (أيامي) على جائزة من فيرجن ميجاستورز لتحقيق أفضل مبيعات في أول أسبوع له، حصل ألبوم عمرو مصطفى (علامة في حياتك) على جائزة EMI لأفضل الألبومات مبيعا في الشرق الأوسط لعام 2008،حصلت أغنية «أرجع يا زمان» للمطرب لؤي من ألحان عمرو مصطفى على أفضل أغنية درامية في رمضان لعام 2010،حصلت أغنية «بشرة خير» على عدة جوائز كاحسن أغنية وطنية، حصل على أفضل ملحن في استفتاءات كثيرة سنوات 2014 2016-وشوشة- 2017-وشوشة، حصل على أفضل ملحن من إذاعة الشرق الأوسط لعام 2016،حصل على تكريم الرئيس «عبد الفتاح السيسي» عن مجمل أعماله الوطنية 2016،حصلت أغنية «الناس العزاز» لنوال الزغبي على أفضل تتر مسلسل في رمضان لعام 2017.

قصة عمرو مصطفى مع الطبيب النفسي

وكان للفنان عمرو مصطفى قصة مع الطبيب النفسي، رواها في لقاء تلفزيوني سابق له قائلًا: «ناس كتير من المقربين ليّ قبل كدا نصحوني بزيارة الطبيب النفسي، ولما رُحت لطبيبة نفسية قعدت هي تحكي لي قصصها ومشاكلها فبقيت أنا الدكتور بتاعها، ما بقتش أروح للطبيبة النفسية لأن هي اللي محتاجة تتعالج وعايزاني أسمع مشاكلها وقصصها زي الأفلام.. أنا ما عنديش مشكلة نفسية ومش مغرور ولا نرجسي زي ما بيتقال وإلا ما كنتش سمعت كلام المقربين بزيارة الطبيب النفسي، أنا بحب أركز في شغلي وبسبب حبي للموسيقى ممكن أتخانق وأعمل مشاكل».

من هو عمرو مصطفى؟

ولد عمرو مصطفى 31 ديسمبر 1978 في مدينة القاهرة لأسرة مصرية وتربى بين أخٍ واحد وأختين، ظهر حب عمرو للموسيقى منذ الطفولة فلحّن القصائد العربية الموجودة في كتاب اللغة العربية المدرسي آنذاك، كان الجيتار أول هدية يحصل عليها عندما كان في الثالثة، اشتهر عمرو بين زملائه في الجامعة بحبه للموسيقى وقدرته على تلحين النصوص الأدبية المختلفة، فقد قام بتلحين أغنية للجامعة باسم «جامعتنا»، ثمّ تقدّم لمسابقة غنائية بلحن أغنية عن القضية الفلسطينية، أعجب بها أفراد لجنة التحكيم التي قررت إعطاءه لقب «أفضل ملحن في الجامعة»، ترجمت الحان عمرو مصطفي في عدة بلدان منها: تركيا إسبانيا فرنسا اليونان الهند المجر إيطاليا روسيا هنغاريا بلغاريا السويد النمسا إيران باكستان، إلى جانب تعاونه بشكل رسمي مع مطربين أتراك واسبان في البوماتهم الغنائية ومن أشهر أعماله التي حققت نجاحا كبيرا ونسب تحميل واستماع عاليه هي أغنية sikir" sikir" للنجم التركي «مصطفى صندل»، إسرائيل بدورها استولت على جزء مهم من أعماله ومنها أغنية «لمستك» «غلطة عمري».