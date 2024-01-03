أرنولد شوارزنجر ينشر صورة من لم شمل مع داني ديفيتو

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأ النجم الكبير أرنولد شوارزنجر متابعيه على إنستجرام بنشره لصورة جديدة شهدت لم شمل مع النجم القدير داني ديفيتو.

فيلم Twins

ونقلت ديلي ميل، الصورة التي أعادت للمتابعين للأذهان مشاركة الثنائي في بطولة واحدة من أشهر أفلام الكوميديا على الإطلاق في فترة الثمانينات، وهو الفيلم الذي طرح بعنوان Twins.

ذلك في الوقت الذي انتشرت به شائعات حول عودة الثنائي للمشاركة في مشروع سينمائي مشترك كجزء ثاني لهذا العمل.

وعلى صعيد لم الشمل في هوليوود، شهدت مراسم احتفالية توزيع جوائز Albie Awards السنوية، لم شمل بن النجمة آنا هاثوي والنجمة القديرة ميرل ستريب، نجمتي فيلم The Devil Wears Prada.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من اجتماع الثنائي المميز في الحدث الذي تنظمه مؤسسة Foundation For Justice للعام الثاني على التوالي، بحضور نجمة الفيلم إيملي بلنت.

عودة للغناء

و تستعيد النجمة آنا هاثوي، ذكرياتها مع الغناء من جديد، من خلال مشروع سينمائي مرتقب، ستقدم به أداء غنائي تشارك في بطولته ميكيلا كويل.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، هذا الفيلم الجديد، سيطرح بعنوان Mother Mary، وستشارك به آنا هاثوي في أداء غنائي على غرار أعمال سابقة شاركت بها.