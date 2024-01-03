هكذا علق نبيل الحلفاوي على انقطاع الكهرباء

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عن استيائه من انقطاع الكهرباء بشكل مستمر هذه الفترة، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع X، تويتر سابقا، تغريدة يعبر فيها عن استيائه من تخفيف الأحمال بانقطاع الكهرباء، وعلق: تخفيف الأحمال وقف حال، كفاية، المدة زادت عن الحد، ندور على حلول تانية تخفف الأحمال على الناس مش على الكهرباء.

نشوي مصطفى تعلق على انقطاع الكهرباء



وسبق، تحدثت الفنانة نشوى مصطفى على أمر انقطاع الكهرباء، خلال برنامجها عن أزمة انقطاع الكهرباء، واستياء بعض المواطنين على هذا الأمر، وعلقت قائلةً: البنزين زاد لما العدو منع عنك تصدير الطاقة علشان يذلك ويكسرك ويهينك كمصري، المفروض أنت تقوله مش عاوز، إيه يعني الكهرباء تقطع ساعتين تلاتة في اليوم، لأ اقطع 12 ساعة في اليوم بس أنا العدو مش هيكسرني ومش هيذلني، الناس اللي بيقولوا الكهربا قاطعة بدال الساعة ساعتين، حتى لو قطعت 24 ساعة بس تبقى في بيتك متأمن مفيش عدو بره واقف ممكن يدخل يغتصب بنتك ومراتك ووالدتك، فالحمد لله نستحمل إحنا صحاب البلد دي ويا رب احميها واحرسها.

اخر أعمال نبيل الحلفاوي

والجدير بالذكر ان اخر اعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم تسليم أهالي، والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا. وفي ليلة زفاف ابو خليل وأم زاهية تنفجر مفاجأة في وجه ابنيهما حول حقيقة عملهما وتتوالى الأحداث من هنا في إطار كوميدي خفيف.

ايضا شارك في مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض في رمضان 2021 وشاركه في بطولته فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، طارق لطفي، حنان مطاوع، من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام على، يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي رمزي، الذي تولى خلافة جماعة إرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة عادل، وينقل الصورة المذيع طارق كساب.