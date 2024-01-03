ميدو عادل يوجه رسالة دعم لغزة على هامش مسرحية "نور في عالم البحور"

القاهرة - محمد ابراهيم - قام الفنان محمد عادل الشهير بميدو عادل، على هامش العرض المسرحي، بتوجيه رسالة دعم ومساندة لأهالي غزة على هامش العرض المسرحي نور فى عالم البحور.

ميدو عادل يوجه رسالة دعم لغزة

قال ميدو: العرض المسرحي يهدف إلي التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات داخل البيئة المائية وتسليط الضوء على المخاطر التي تحيط بالإنسان، ندعم أهالينا فى غزة وربوع فلسطين فى وجه الاحتلال الغاصب.

مواعيد عرض مسرحية «نور في عالم البحور»

ويواصل محمد عادل المشاركة في العمل المسرحي الموجه للأطفال بعنوان نور فى عالم، البحور، ويعرض العرض المسرحي أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، يبدأ الساعة 7 مساء على خشبة المسرح القومي للطفل “متروبول” بالعتبة.

تفاصيل مسرحية «نور في عالم البحور»

العرض المسرحي يتعمق في عالم البحار من خلال رحلة شيقة بين “نور” الإنسان و”حور” ابنة ملك البحور وجميع الكائنات البحرية بمساعدة مارد يظهر لـ نور، لإنقاذ عالم البحار من التلوث الذي يتسبب فيه الإنسان.

أبطال مسرحية «نور في عالم البحور»

ويضم عرض “نور فى عالم البحور”، بطولة النجم محمد عادل وألحان المهدى سيد جبر وراندا إبراهيم ومحمد سعداوى وأحمد أوسكار وخالد سعداوى ومحمد عبد الفتاح وأحمد حلمى ومن تأليف وأشعار محمد زناتى وإخراج شادى الدالى وموسيقى وألحان هانى شنودة وديكور عمرو الأشرف وملابس مروة عودة واستعراضات مناضل عنتر وشيماء الورداني مدير العرض المسرحي والدينامو أحمد شحاتة.

اخر اعمال الفنان ميدو عادل

والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنان ميدو عادل هو مسلسل جروب الدفعة وحقق من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي درامي، حول مجموعة من الطلبة في إحدى الجامعات، تدور بينهم عدة أحداث مختلفة ومن خلالها يتم طرح مختلف المشاكل التي تواجه الشباب في هذا السن، شارك في المسلسل العديد من نجوم الشباب أبرزهم، شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبه، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، بسمة داوود، والعمل سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام.