نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا.. عرض مسلسل "بين السطور" على ON في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد قناة "ON"، خلال الأيام المقبلة لعرض مسلسل "بين السطور" بطولة النجم أحمد فهمي والفنانة صبا مبارك ومجموعة من كبار النجوم.





تفاصيل مسلسل بين السطور





"بين السطور" تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، والعمل مكون من 30 حلقة.





أبطال مسلسل بين السطور





المسلسل بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل.





آخر أعمال أحمد فهمي





ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي هي حكاية ألفريدو تدور أحداثها في إطار اجتماعي، حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العملفي مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم والعمل كشيف، ويكشف العمل عن علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين)، وكيف يترك عمله فيإيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر، ليعتني بها.

العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.





أبطال ألفريدو





وحكاية ألفريدو، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولةإلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان،إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.



