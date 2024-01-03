هكذا دعم خالد النبوي نجله نور قبل عرض 'الحريفة'

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص النجم خالد النبوي على دعم نجله نور، قبل عرض فيلمه الحريفة، والذي ينطلق العرض الخاص به خلال دقائق، بينما يتم عرضه غدا الخميس 4 يناير، بدور العرض السينمائي.

رسالة خالد النبوي لنجله نور

وشارك نور النبوي صورة لخطاب من والده خالد النبوي، وذلك عبر حسابه بموقع انستجرام، قال فيه: صديقي الغالي وزميلي العزيز، نور النبوي، مبروك يا بينو، أتمنى لك رحلة سينمائية كبيرة نستمتع فيها، بإذن الله تكون من حريفة مبدعي فن السينما.

نور النبوي يشكر كل من دعمه في فيلم الحريفة

ووجه نور النبوي الشكر لكل من دعمه في هذه التجربة، من خلال استوري حسابه عبر موقع انستجرام، وعلق قائلا: النهاردة العرض الخاص لفيلم الحريفة، بشكر كل الناس اللي اديتني فرصة كبيرة زي دي، وبشكر الجمهور الحبيب على الدعم الدائم، أتمنى تبقى بداية رحلة حلوة في حياتي، وأتمنى من كل قلبي الفيلم يعجبكم وتخرجوا منه بطاقة أمل وتفاؤل كبيرة.

ملعب كرة قدم بدلا من ريد كاربت في العرض الخاص لفيلم «الحريفة»

ومن ناحية اخري، حرص منظمو العرض الخاص لفيلم «الحريفة»، على استبدال السجادة الحمراء «ريد كاربت»، بأخرى على شكل «ملعب كرة قدم»، وذلك في إشارة منهم إلى أحداث العمل، ووصل خالد الذهبي، نجل الفنانة أصالة، أحد أبطال الفيلم، إلى العرض الخاص المقام بإحدى السينمات، في مدينة 6 أكتوبر.

أبطال فيلم الحريفة

وفيلم الحريفة، بطولة نور النبوي، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، أحمد غزي، نور إيهاب، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني، كما يشارك عدد من نجوم الرياضة كضيوف شرف في الفيلم، منهم جمال حمزة وعبدالستار صبري وأمير عبدالحميد.

قصة فيلم الحريفة

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

أحدث أعمال نور النبوي

والجدير بالذكر ان الفنان خالد النبوي يشارك في الموسم الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل امبراطورية ميم، الذي يجمعه بنجله نور النبوي ونشوى مصطفى، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وتعاقد نور مؤخرا على المشاركة في مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، مايان السيد، سيد رجب، ومن تأليف مدحت العدل ومأخوذ عن رواية لـ إبراهيم عبدالمجيد، ومن إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج جمال العدل، والعمل مكون من 15 حلقة.