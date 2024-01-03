فن ومشاهير

نادية لطفي.. دخلت الفن عن طريق الصدفة ولقبها الجمهور بالصعيدية الأوربية

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القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف  في مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنانة بولا محمد شفيق الشهيرة بـ نادية لطفي التي ولدت يوم 3 يناير عام 1937، حيث لقبت بالعديد من الألقاب منها صاحبة النظارة السوداء، والصعيدية الأوربية.


 

نشأة نادية لطفي 

 

ولدت نادية لطفي بحي عابدين بالقاهرة وكان اسمها الحقيقى "بولا محمد شفيق" ، كان يعمل والدها  محاسب وتعود جذوره إلى صعيدمصر بمحافظة قنا  وأن تعود جذورها إلى الزقازيق بمحافظة الشرقية.

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بداية مشوارها الفني


 

دخلت الفنانه نادية لطفي الفن عن طريق الصدفة حيث التقت بالمخرج رمسيس نجيب، في حفل أقامه المنتج جان خوري صديق والدها فرأىفيها بطلة فيلمه القادم "سلطان"  أمام النجم فريد شوقي واقترح عليها تغيير اسمها فاختارت اسم نادية لطفي وهو اسم فاتن حمامة فيفيلم"  لا انام"  وكانت في ذلك الوقت متزوجة من اول أزواجها ابن الجيران الظابط البحري عادل البشاري ووالد طفلها الوحيد " أحمد " والذي لم يمانع من ان تُمارس ما تحب من هوايات ومن هنا كانت بداية انطلاقها في عالم الفن.


 

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أبرز أعمال نادية لطفي 

 

شاركت نادية لطفي على مدار حياتها الفنية  70 فيلم سينمائي  ومسلسل تلفزيوني واحد  "ناس ولاد ناس" ومسرحية واحدة "بمبة كشر". 

 

كما  أنتجت نادية لطفي فيلمًا تسجليًا بإسم "دير سانت كاترين"، كما شاركت في فيلم" المومياء" لشادي عبد السلام بدور صامت لم يتعدى مشهدين، فالفن لديها كان كيفًا وليس كمًا.


 

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قدمت نادية لطفي نحو 75 فيلمًا، من أشهرها فيلم "الناصر صلاح الدين" و"السبع بنات" و"الخطايا" و"السمان والخريف" و"أبيفوق الشجرة" و"بين القصرين" و"للرجال فقط"، وغيرها من الأعمال المحفوظة في ذاكرة المشاهد حتى الآن.


 


 


 


 

زيجات نادية لطفي 

 

تزوجت نادية لطفي من ثاني أزواجها المهندس ابراهيم صادق في أوائل السبعينيات بعد زواجها الأول من ابن   الجيران الظابط البحري  عادل البشاري ثم من شيخ مصوري جريدة الهلال المصور محمد صبري.

وفاة نادية لطفي 

 

توفت الفنانة نادية لطفي في يوم 4 فبراير 2020

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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