تعرف على موعد عرض مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "جولة أخيرة" البوستر الدعائى الثاني، بطولة النجم "احمد السقا" ليكون السقا أول ممثل عربى يتواجد على منصة أمازون العالمية، وذلك تمهيدًا لبدء عرضه على منصة "Amazon Prime"، يوم 25 يناير الجاري.

أبطال مسلسل "جولة أخيرة"

وظهر على الملصق الدعائي أبطال العمل، أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع، والعمل مكون من 9 حلقات وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط.

قصة مسلسل "جولة أخيرة"

تدور أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي، حول شخصية الدكتور يحيي، التي يقدمها أحمد السقا، والذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعادة عن ممارسة رياضة الـ MMA، كما يعيش حياه روتينة، وهو منفصل عن زوجته، وفجأة يظهر مدربة القديم أشرف عبدالباقي، الملقب بـ تامبي والذي سيحاول مرارًا وتكرارً مع يحيي ليعود مرة تانية لـ رياضة الـ MMA.

أحدث أعمال أحمد السقا

ومن ناحية اخري، يخوض أحمد السقا دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "العتاولة" ويشارك معه في البطولة طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، نهى عابدين، هدى الاتربى، حنان يوسف، مؤمن نور، مريم الجندي، أحمد كشك، سامي مغاوري، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف هشام هلال، يدور جزء كبير من أحداث المسلسل بمدينة الإسكندرية والتى من المقرر أن يستمر التصوير فيها لأكثر من 20 يوما وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى تشويقى حول شقيقين بينهما عداوة وتتطور الأحداث إلى صراع مرير يحاول كل منهما حشد المؤيدين له والإيقاع بشقيقه.

آخر أعمال أحمد السقا

والجدير بالذكر ان آخر أعمال أحمد السقا هو مسلسل حرب والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وعُرض في آخر 10 أيام من شهر رمضان الكريم، وشاركه الفنان محمد فراج بطولة المسلسل، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال، وأشار السقا خلال أحد لقاءاته التلفزيونية إلى أنه قام بتصوير ذلك المسلسل قبل بدء موسم رمضان ببضعة أيام.

