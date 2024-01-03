محمد الشرنوبي يشوق جمهوره لأغنية "كان نفسي"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان محمد الشرنوبي حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لطرح أولى أغانيه بعام 2024، بعد تعاونه مؤخرًا مع المنتج محمد محسن جابر.

وروج الفنان محمد الشرنوبي لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم «كان نفسي»، وشوق جمهوره من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلًا:«مين مستني الأغنية؟.. كان نفسي».

مسلسل “إقامة جبرية”

وفي سياق آخر ينتظر الفنان محمد الشرنوبي عرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "إقامة جبرية"، ومسلسل "إقامة جبرية" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 10 حلقات فقط، والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل إقامة جبرية



وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" قريبًا عبر إحدي المنصات.