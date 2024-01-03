بسبب زيادة الأسعار.. لميس الحديدي تتصدر تريند إكس

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة عبر قناة ON E، تريند موقع التغريدات إكس "تويتر سابقًا"، وذلك بعد تعليقها على زيادة الأسعار وتوجهيها رسالة إلى الحكومة.

حيث علقت لميس الحديدي على زيادة أسعار الكهرباء وانتقدتها خاصة مع خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء ساعتين يوميًا.

تعليق لميس الحديدي

وقالت الحديدي خلال تقديمها برنامج على كلمة أخيرة المذاع على قناة أون، مساء الثلاثاء، إن تسجيل أسعار بيع وشراء السيارات زادت 5 أضعاف، مردفة: "السنة دي داخلة علينا برجلها الشمال، وهناك موجة من رفع الأسعار".

وأضافت لميس الحديدي أن الشركات أعلنت عن زيادة أسعار الأسمنت والحديد، إضافة إلى زيادة أسعار بعض السلع الغذائية أيضًا.

وأشارت إلى أن أسعار تسجيل وبيع السيارات ارتفعت، لافتة إلى أنها قرأت تقريرًا يقول إن تسجيل وبيع السيارات زادت بنحو 5 مرات.

وأوضحت لميس الحديدي أن هذه الزيادات شيئًا متوقعًا بالنسبة لأهل الاقتصاد، ولكن بالنسبة للمواطنين الأمر مختلف، متابعة: الناس محتاجة تفهم، براحة شوية علينا يا حكومة.

متابعة أن هذه الموجة من رفع الأسعار متوقعة من أهل الاقتصاد، منوهة أن الأزمة مستمرة ولا توجد حلول واضحة، إضافة إلى استمرار التضخم والخلل فى سعر الصرف، معقبة: "الناس العادية محتاجة تفهم لماذا يحدث هذا لكي تستطيع أن تضبط أحولها وأسئلة الناس كثيرة".

وأضافت: "بالراحة شوية علينا يا حكومة بلاش الدخلة العنيفة من أول السنة"، متسائلة: "ماذا سيحدث ولماذا عملية المفاجأة في الإعلان عن الزيادات؟".

وأكملت: "بالنسبة للموبايلات فيهم الخير، أبلغونا قبل تنفيذ القرار بأربع أيام"، مؤكدة أنه لا يمكن أن نستمر فى هذه السياسات، ويجب على الحكومة أن تقيم مبادرتها وأثر هذه المبادرات.

وأشارت إلي أنها توجه رسالة لـ الحكومة، قائلة: "بنقطع الكهرباء وكمان نخفف الأحمال الكهربائية، طب الأثنين مش ماشيين مع بعض".

زيادة أسعار الكهرباء

وأعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، اليوم الأربعاء، 3 يناير 2024، بعد

تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022.

وتشمل الزيادة الجديدة زيادة أسعار الشرائح الأربع الأولى من استهلاك الكهرباء، بنسب تراوحت بين 16% و26%.

أسعار الشرائح الجديدة

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات: 58 قرشا

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات: 68 قرشا

المستهلك من 101 إلى 1000 كيلووات، تضمن ما يلي:

الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات: 83 قرشا

الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلووات: 125 قرشا

الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلووات: 140 قرشا

أما المستهلك أكثر من 650 كيلووات

الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات 150 قرشا

أما المستهلك الأكثر من ألف كيلووات:

الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا

مواعيد برنامج كلمة أخيرة

"كلمة أخيرة" برنامج توك شو قدمته لميس الحديدي على مدار الثلاث سنوات الماضية من السبت إلى الثلاثاء على قناة اون في التاسعة والنصف مساء. يناقش البرنامج كافة الملفات والقضايا المهمة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وفنيا ورياضيا، وكل ما يشغل الرأي العام، من خلال وجهات نظر مختلفة عبر اراء المتخصصين في كافة المجالات