نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صناع فيلم "الحريفة" يهدونه لروح هيثم أحمد زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص اليوم أسرة عمل فيلم الحريفة على إهداء العمل لروح الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حيث كتبوا اسمه في تتر البداية، في لفتة إنسانية منهم.

احتفل اليوم أسرة عمل فيلم الحريفة بالعرض الخاص للفيلم بحضور أبطاله بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، تمهيدًا لطرحه بجميع دور العرض السينمائي بداية من يوم 4 يناير الجاري، لينافس في شباك التذاكر وسط نجوم السينما خلال الموسم الشتوي، وذلك بعد النجاحات المتعددة التي حققها من خلال مشاركته في الدراما والسينما.

"أحنا الحريفة".. نور النبوي يشوق جمهوره لفيلم "الحريفة"

وشوق نور النبوي جمهوره، حيث نشر البرومو الرسمي للفيلم عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” وعلق قائلًا: "توكلنا على الله.. الاعلان الرسمي لفيلم الحريفة، 4 يناير بجميع دور العرض في مصر و11 يناير في جميع الدول العربية.. أحنا مين؟! احنا الحريفة".



أحداث فيلم “الحريفة”





تدور أحداث فيلم الحرّيفة في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة القدم الخماسية الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي أصبح فردًا منها.

أبطال فيلم “الحريفة”



يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة والذي يعد أول عمل سينمائي، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.