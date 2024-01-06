المركز الكاثوليكي يمنح عمرو الليثي جائزة التميز الإعلامي في دورته الـ 72

القاهرة - محمد ابراهيم - يكرم المركز الكاثوليكي المصري في دورته الـ 72، رموز الفن والمجتمع والإعلام الذين لهم دور بناء في خدمة المجتمع المصري، وعلى رأسهم الإعلامي عمرو الليثي، في دورته التي ستقام في الثالث والعشرين من شهر فبراير المقبل.

سبب تكريم عمرو الليثي

ومنح الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي الإعلامي عمرو الليثي جائزة التميّز الإعلامي، وذلك إيمانًا من المركز الكاثوليكي المصري للسينما بدوره الهادف، ورسالته السامية من أجل التنوير وتفتيح عقول الشباب، وما تحمله أعماله من قيم نبيلة ومضمون هادف.

تفاصيل حلقة سيمون في برنامج "واحد من الناس"

وفي سياق آخر، يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في حلقته غدًا في برنامجه "واحد من الناس" الفنانة سيمون،احتفالًا عيد الميلاد المجيد، ويذاع اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً، ومن المقرر أن تتحدث خلال اللقاء عن أسباب ابتعادها عن الفن لفترة، وعن بدايتها الفنية، ورغبتها في أن تكون مطربة أوبرا، وعن كواليس تعاونها مع الهضبة عمرو دياب، وعن سبب تسميتها باسم سيمون، وغيرها من الأمور.