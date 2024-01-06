نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام ماجد يعيش حالة من النشاط الفني.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش النجم هشام ماجد، حاليًا حالة من النشاط الفني، حيث يقدم أربعة أعمال سينمائية هذا العام، وفي السطور التالية نرصد تفاصيل هذه الأعمال.



فيلم "سوبر زيرو"

تعاقد الفنان هشام ماجد على بطولة فيلم جديد بعنوان "سوبر زيرو"، حيث يشاركه بطولة هذا العمل الفنان أحمد أمين،وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل وتحديد موعد بدء تصوير مشاهد العمل في الفترة المقبلة.

ما هي أحداث فيلم "سوبر زيرو"؟

تدور أحداث هذا العمل في إطار كوميدي أكشن، ويتناول فكرة الأبطال الخارقيين super heroes، فهو ينتمي إلى نوعية أعمال الفانتازيا، وهو من تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة The Planet لـ طارق نصر وشركتي سيرنجي، وFilm Clinic لـ محمد حفظي.

فيلم "إكس مراتي"

بدء الفنان هشام ماجد مؤخرًا تصوير مشاهده ضمن فيلمه الجديد "إكس مراتي"،وهو فيلم اجتماعي كوميدي لايت، يجمع الفيلم الفنان هشام ماجد مع الفنان محمد ممدوح،و جاري التعاقد مع باقي أبطال العمل، والفيلم من إخراج معتز التوني وإنتاج أحمد بدوي.



فيلم "فاصل من اللحظات السعيدة"

ينتظر الفنان هشام ماجد عرض فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات السعيدة" الذي يجمعه بالفنانة هنا الزاهد، ويجسد خلال الأحداث دور زوج الفنانة هنا الزاهد، وتمر حياتهما بالعديد من الأزمات في إطار اجتماعي كوميدي.

من هم أبطال فيلم "فاصل من اللحظات السعيدة"؟

فيلم "فاصل من اللحظات السعيدة" من بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

فيلم "بضع ساعات في يوم ما"

ينتظر هشام ماجد عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، خلال العام المقبل 2024، حيث انتهى من تصويره منذ فترة طويلة، والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

والجدير بالذكر ان فيلم "بضع ساعات في يوم ما" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لمحمد صادق، ويشارك في بطولته مي عمر، هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، مايان السيد، أسماء جلال، وخالد أنور، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.