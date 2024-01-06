نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. تفاصيل شخصية حسن الرداد في مسلسل "محارب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم حسن الرداد في تصريحات صحفية له عن تفاصيل الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث مسلسله الجديد والذي يحمل اسم "محارب"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم لعام 2024.



ما هي تفاصيل شخصية حسن الرداد في مسلسل "محارب"؟

وقال حسن الرداد أنه يجسد خلال أحداث مسلسل “محارب” شخصية شاب اسمه عزيز محارب، مُضيفًا:"الجمهور هيشوف ابن البلد اللي على حق، والعمل يحمل العديد من المفاجآت".



أحداث مسلسل "محارب"

ينتمي مسلسل "محارب" إلى الدراما الشعبية، حيث تدور أحداثه حولحسن الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محامي، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامي ولكنه يفقد حياته في الحلقات الأولى من العمل.



من هم أبطال مسلسل "محارب"؟

يضم مسلسل "محارب" عدد من الفنانين منهم: حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي،ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.



ما هي أخر أعمال حسن الرداد؟

وفي سياق آخر، يعرض للفنان حسن الرداد، حاليًا في السينمات فيلم "بلوموندو" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، حول شخصية تميم بلوموندو التي يقدمها حسن الرداد، وهو صاحب شركة عقارات، لكنه شاب طائش ويحب الحياة والمرح، كما يعيش 4 قصص حب مختلفة بالعمل، ويدخل الرداد في خلافات مع زوجته هاجر أحمد ضمن الأحداث.



من هم أبطال فيلم "بلوموندو"؟

يضم فيلم "بلوموندو" عدد من الفنانين منهم: حسن الرداد،هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، وإنجي وجدان، مع ضيوف الشرف يسرا وإيمي سمير غانم وأيتن عامر ومحمد ثروت وأوس أوس وحمدي الميرغني وميرنا نور الدين، وإنتاج سامر المحضر، والعمل حازم ويفي وإخراج ياسر سامي.



مسلسل "بابلو"

قدم الفنان حسن الرداد في رمضان الماضي آخر أعماله الدرامية وهو مسلسل "بابلو" الذي تدور أحداثه في اطار اجتماعي شعبي، وهو بطولة أروى جودة، سوسن بدر، مصطفى فهمي، سلوى عثمان، رشوان توفيق، ساندي علي، أمينة مغربي، وغفران محمد، والعمل من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي