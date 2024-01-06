المطربة الكويتية شمس تحيي حفلًا للجالية الخليجية في مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيت المطربة شمس الكويتية حفلًا غنائيًا مساء أمس في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور جماهيري كبير ضم الجاليات العربية والخليجية فيما امتلأت المقاعد بالحضور.

أشهر أغاني شمس

وقامت شمس بأداء أشهر أغانيها القديمة والحديثة، كما تفاعلت مع تصفيق الجمهور بالرقص على أغانيها، كما قدمت أغنيتها الجديدة المثيرة بعنوان “رجال ونص” تأليف حيدر الاسير ومن ألحان وتوزيع عمار عدنان، ومهندس صوت مصطفى رؤوف، ولاقت الأغنية استحسان الجمهور.

شمس تتألق على المسرح

واستمتع الحضور بأغانيها الشهيرة، وتألقت شمس على المسرح بأناقتها وجمالها، وتفاعلت مع جمهورها بشكل مميز، مما خلق أجواء من السعادة والفرح، تأكيدًا على تميزها في عالم الفن وجاذبيتها للجماهير بمختلف البلدان.

شعبية شمس الكويتية

وتحظى المطربة الكويتية شمس بشعبية واسعة في مصر، وفي إطار تلبية رغبة الجالية الخليجية في مصر، لذا قررت شمس تنظيم حفل فني مميز لإدخال السعادة والفرحة إلى قلوب الجمهور.

جولة شمس في الدول العربية

تعد هذه الحفلة جزءًا من جولة فنية شاملة تقوم بها شمس في عدة دول عربية، وكانت قد أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا ليلة رأس السنة في العاصمة العراقيه بغداد، وسط أجواء مليئة بالفرح والبهجة، قدمت خلاله باقة من أجمل أغانيها، والتي تفاعل معها الجمهور بحماس، خاصة وأن هذا الحفل جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته أغانيها العراقية في السنوات الأخيرة، ومن بينها “تاتي” و”اطق إصبع” التي تصدرت المراتب الأولى بين الفنانات الأكثر استماعًا من قبل الجمهور العراقي.

نبذة عن شمس

تعتبر المطربة شمس الكويتية من بين النجمات البارزات في العالم العربي، حيث تتمتع بصوت رائع وأداء مبهر على المسرح، وقد استطاعت بجهودها ومواهبها أن تترك بصمة قوية في عالم الفن.