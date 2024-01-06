نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب فيلم "كارت شحن" يتذيل قائمة الإيرادات اليومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لم يحظى فيلم "كارت شحن" على حظ وفير للمنافسة بين أفلام المعروضة في السينما، حيث حقق إيرادات ضعيفة بلغت نحو 22 ألف جنيه فقط.

أبطال فيلم "كارت شحن"

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد ثروت وهالة فاخر وإسماعيل فرغلي ومنى جمال وعمرو رمزي وسامي مغاوري وصبري عبد المنعم، تأليف محمود صابر، وإخراج شادي علي، وكان قد جرى طرحه في السينمات يوم 21 ديسمبر الماضي، أي منذ أقل من 3 أسابيع.

آخر أعمال محمد ثروت



والجدير بالذكر آخر أعمال محمد ثروت فيلم يوميات سكر، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم

حلا الترك، معتز هشام،بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمدثروت، ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.

آخر أعمال بيومي فؤاد

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد فيلم "سنة أولى خطف"، والذي حاز على إعجاب الجمهور.