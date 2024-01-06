نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عنبة: 'أتمنى تحرير فلسطين في العام الجديد' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم “عصابة عظيمة” بإحدي مولات مدينتي، وحضر أبطال فيلم “ عصابة عظيمة” وهم الفنانة إسعاد يونس والفنان القدير محمد محمود والفنان محمد ثروت والفنانة فرح الزاهد والفنان كريم عفيفي والمطرب عنبة والمؤلفة هاجر الابياري وزوجها الفنان محمد دياب والفنانة ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

عنبة

عنبة يتمني تحقيق أمنيته الثانية

تمني المطرب عنبة خلال ندوة صحفية لفيلم “ عصابة عظيمة” والذي أقيم بعد مشاهدة العرض الخاص تحقيق أمنيته الثانية وهي “ تحرير فلسطين ” وذلك بعد تحقيق أمنيته الأولى وهو نجاح دوره في فيلم “عصابة عظيمة”.

من جانب آخر علقت عظيمة هانم والتي تجسد شخصيتها الفنانة إسعاد يونس على مُشاركة المطرب عنبة في الفيلم قائلة: “عنبة اكتشاف يسرا ويسرا لا يمكن أن تكتشف أو تُشارك مع شخص إلا إذا وجدت بداخله الموهبة، واليوم أنا آتيت واستكملت هذا الاكتشاف الباهر، وأتوقع له نجاح متميز وباهر في السينما والتلفزيون”.