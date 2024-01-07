بهذه الطريقة.. إلهام شاهين تهنئ الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت النجمة إلهام شاهين، على تهنئة الأقباط بمناسبة الاحتفال بـ عيد الميلاد المجيد، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة.

وقالت: "كل عام وكل أخواتنا المسيحيين بخير وسنة سعيدة على الجميع مسلمين ومسيحين أنا مرتبطة بالسيدة العذراء مريم وبحبها من كل قلبي، وأكثر سورة في القرآن أحب قراءتها هي سورة مريم".



وأضافت:" أن ميلاد المسيح مناسبة عظيمة وتحب فيها تهنئة أصدقاءها المسيحيين بهذه المناسبة".

إلهام شاهين:" بحب أحضر قداس العيد في الكنائس مع المسيحيين، وبصوم مع المسيحيين"

وتابعت:" مؤمنة بكل الأديان وكل الرسل وأحب حضور قداس عيد الميلاد.. لازم آمن بكل الأديان وكل الرسول كما ذكر في القرآن، وبحب أحضر قداس العيد في الكنائس مع المسيحيين، وبصوم مع المسيحيين".



إلهام شاهين تتصدر تريند مؤشرات بحث جوجل



وفي وقت سابق، تصدر اسم النجمة إلهام شاهين تريند محركات البحث نظرا لظهورها بصورة متميزة ورشيقة، حيث



شاركت جمهورها بصورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات" إنستجرام"، وأرفقت بتعليق قالت فيها:" يسألوني عن سر جمالى ورشاقتى.. الحقيقه السر عند صديقتي الغالية جدا جدا الدكتورة جيهان التي تهتم بي وتنصحني دائما وتعطيني روشتة الجمال وتجعلني أكثر بهجه وتفاؤل، شكرا لأجمل دكتورة وصديقة".

آخر أعمال إلهام شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال إلهام شاهين مشاركتها في مسلسل ألفريدو بالتعاون مع الفنان أحمد فهمي، الذي حاز على إعجاب الجمهور، وتصدر الترند فور نزوله.



أحداث حكاية الفريدو

تدور أحداث المسلسل حول فريد، والذي يجسده الفنان أحمد فهمي، والذي يعمل شيف وطبيب في نفس الوقت، في حين تظهر عمته سوسو التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

أبطال حكاية الفريدو

وضم العمل مجموعة من النجوم أبرزهم إلهام شاهين، المطرب أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، عمر شرقي، من تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار.

مسلسل 55 مشكلة حب

المسلسل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، ويتم تسليط الضوء علي العديد من القضايا التي تعاني منها الشعوب العربية خاصة الشعب المصري، ويقوم هذا المسلسل بتناول هذه القضايا بطريقة مختلفة ومن ثم يقوم بحلها.