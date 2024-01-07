قبل عرضه.. تعرف على تفاصيل فيلم "كولونيا" لـ أحمد مالك

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان أحمد مالك، لتصوير مشاهد بأحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "كولونيا"، الذي يقوم ببطولته، بجانب الفنان الفلسطيني كامل الباشا، والفيلم من إخراج محمد صيام.

أبطال فيلم" كولونيا"

ويضم فيلم كولونيا مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد مالك، عابد عناني، دنيا ماهر، الفنان الفلسطيني كامل الباشا، وآخرين، والعمل من إخراج محمد صيام، وإنتاج محمد حفظي.

أحداث فيلم "كولونيا"

و تدور أحداث الفيلم في إطار درامي اجتماعي، في يوم واحد فقط، وهناك حدث واحد يجمع أبطال العمل، شخصية أحمد مالك ووالده وشقيقه عابد عناني، خلال هذا اليوم، ونتيجة لهذا الحدث، يضطر أبطال الفيلم لمواجهة بعضهم، بأشياء لم يكشفوا بها من قبل.



مشاركة أحمد مالك في "شغل فنادق" رمضان 2024

ومن جانبه، يشارك الفنان أحمد مالك من خلال مسلسل "شغل فنادق" بطولة النجم عمرو يوسف والنجمة روبي،

ومن المقرر أن يتم العرض خلال السباق الرمضاني 2024.

آخر أعمال أحمد مالك الدرامية

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد مالك الدرامية مسلسل نسل الأغراب، الذي عُرض في رمضان 2021، وكان من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة أحمد السقا، أمير كرارة ومي عمر.



آخر أعمال أحمد مالك السينمائية

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد مالك السينمائية فيلم كيرة والجن، الذي قام ببطولته كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وكان من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وتخطت إيراداته الـ 125 مليون جنيه، احتل بها قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيردات فى تاريخ السينما المصرية.



