انطلاق العرض الموسيقي المسرحي "قصة جندي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أقامت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومن إخراج الدكتور عبد الله سعد مساء أمس السبت الذي وافق يوم 6 يناير الجاري علي المسرح الكبير، وذلك ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى إلقاء الضوء على اعمال الموسيقى العالمية البارزة.

العرض الموسيقي المسرحي قصة الجندي

ضم الحفل العرض الموسيقي المسرحي قصة جندي للمؤلف الروسي العالمي إيجور سترافنسكي والنص لـ تشارلز فيرديناند راموس وترجمة الدكتورة هناء فريد والتصميم المسرحى محمد عبد الرازق.

أحداث قصة الجندي

تتناول قصة جندي عائد من الحرب وفي الطريق إلى قريته يلتقي بالشيطان الذى يحاول اقناعه باستبدال آلته الموسيقية ( الفيولينة التي ترمز لروح الجندي) بالكتاب الذي يحمله ويحتوى على سر الحصول على الثروة وتتوالى الأحداث.

أبرز العازفين

عزف موسيقى العرض أوركسترا حجرة يضم 7 عازفين هم فابيان هوجلي "كلارنيت"، اناتولي كسيليف “باسون”، وليد جبر "ترومبيت"، زافار أزيموف “ترومبون”، تقى على “بركشن”، لورا فيرتانين “فيولينه”، أحمد أسامة “دبل باص”، تمثيل رشا الوكيل وصاحبهم تابلوهات حركية من تصميم مناضل عنتر أداها أحمد محمد “الشر”، محمد عبد العزيز "الجندي "ويلعب دور الراوي الدكتور محمد عبد المعطي.

نبذة عن قصة الجندي

" قصة جندى " كتبها سترافنسكي عام 1918 مستلهمًا التراث الفلكلوري الروسي مازجًا مختلف الاتجاهات الموسيقية منها الفلكلورية، الكلاسيكية وحتى التانجو والجاز بالإضافة إلى عدة فنون مسرحية منها الباليه والدراما واعتبرها النقاد عندما عرضت لأول مرة فى نفس العام عمل فني غريب وغير مألوف.