فن ومشاهير

من مهرجان العلمين.. محمد عدوية ضيف سالي عبدالسلام في "حد النجوم" على القناة الأولى

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القاهرة - محمد ابراهيم - يحل النجم محمد عدوية ضيفًا على برنامج "حد النجوم" مع الاعلامية سالي عبد السلام يوم غد الأحد على شاشة القناة الأولى، في حوار من مهرجان العلمين الجديدة.

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محمد عدوية ضيف برنامج حد النجوم 

يتحدث عدوية عن مسيرته الفنية وعلاقته بوالده الفنان الكبير أحمد عدوية،  وكذلك علاقته بوالدته الراحلة.

يكشف عدوية خلال اللقاء  عن جوانب عديدة من حياته الشخصية كما يتحدث لأول مرة عن دور زوجته وتأثيرها في حياته، وكذلك تأثير بعض الشخصيات الفنية في مسيرته مثل حميد الشاعري وعمرو دياب ومحمد منير.

"حد النجوم" تقديم سالي عبد السلام ويذاع العاشرة مساء الأحد على القناة الأولى.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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