نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. عبير صبري تتألق بالتايجر في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة عبير صبري



ونشرت عبير صبري، مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها وهي ترتدي توب وبنطلون تايجر ونسقت معهم جاكت باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلًا، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.

فوز عبير صبري بجائزة الدير جيست



وفي سياق آخر، فازت الفنانة عبير صبري، مؤخرًا بجائزة ديرجيست عن دورها في مسلسل “جميلة” كأفضل ممثلة حيث وجهت الشكر الجمهور من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وعلقت عبير صبري على الصور قائلة:"شكرًا جايزة دير جيست بتصويت الجمهور عن دور نرمين عبد الحميد في مسلسل جميلة، ماشاء الله".

وأعربت عبير صبري، مؤخرًا عن حزنها الشديد، لما يجري في غزة، بعد إنتهاء الهدنة وعودة جيش الإحتلال لممارسة أبشع الجرائم التي يرتكبها في حق أهل غزة، وكتبت منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام قالت فيه: “الحياه بقت تسد النفس مهما بنحاول نعيش ونكمل يومنا وأعمالنا مناخ سلبي ومحبط”.





وتابعت: “كل يوم اسوأ من اللي قبله المشاهد اللي بنشوفها كل يوم للقتل والد م والتفجير وحزن النساء وقهر الرجال والظلم وبكاء وموت الأطفال والتشريد والتخويف والتجويع”.

وأكملت: “في أكبر الكوابيس الواحد مكانش يتخيل يشوفها ما بالك باللي عايشها سكان غزة بكل ألم وعذاب لا يطيقه البشر يوميًا..آخر القصة الصعبة دي إيه يارب”.

أبطال مسلسل جميلة



ويذكر أن آخر أعمال الفنانه عبير صبري هو مشاركتها في مسلسل "جميلة" بطولة عرض بموسم رمضان الماضي، وهو بطولة ريهام حجاج، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمدالشامي، مروة الأزلي، وصبري عبدالمنعم، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، ودارت أحداث العمل في إطار تشويقي واجتماعي، وسلط الضوء على مشاكل الميراث وبعض المشكلات الزوجية.