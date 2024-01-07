"أبو نسب" يتصدر إيرادات شباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي

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أحمد جودة - القاهرة - استطاع فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام أن يتصدر شباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي منذ طرحه بدور العرض المصرية، لتتخطى إيرادات الفيلم 30 مليون جنيهًا، ويحقق أمس 1241474 جنيهًا، في حين حقق فيلم "الإسكندراني "1225257 جنيهًا.

أبطال فيلم أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

أعمال محمد إمام وياسمين صبري

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغنى، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.