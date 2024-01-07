نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم " عصابة عظيمة " يحقق مليون جنيهًا بعد ثلاثة أيام من عرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ عرض فيلم “ عصابة عظيمة ” يوم الخميس الماضي في دور العرض السينمائية، ضمن موسم أفلام يناير، ويشهد هذا العمل عودة إسعاد يونس للسينما بعد غياب ثلاثة سنوات.

إيرادات فيلم عصابة عظيمة

وحقق فيلم “ عصابة عظيمة ” أمس الأحد إيرادات بلغت 314 ألف جنيهًا، مما أصبح في الترتيب الخامس بشباك التذاكر، وإجمالي إيراداته مليون جنيه بعد ثلاثة أيام من عرضه.

نجوم فيلم عصابة عظيمة

جدير بالذكر أن فيلم عصابة عظيمة يخوض بطولته إلى جانب الفنانة إسعاد يونس كلا من النجوم الفنانة زينة، والفنانة فرح الزاهد والفنان محمد محمود، والفنان كريم عفيفي ومطرب المهرجانات الشهير عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وتحت قيادة المخرج وائل إحسان.

الأغنية الدعائية لفيلم عصابة عظيمة

وكان قد طرح الفنان أحمد سعد بالتعاون مع الفنان بهاء سلطان، الأغنية الدعائية لفيلم عصابة عظيمة والتي حملت اسم "كله فالصوا"، وهي من كلمات الأغنية للشاعر فلبينو ومصطفى البرنس، وألحان أحمد طارق يحيى، وإنتاج شركة مزيكا للمنتج محمد جابر.

عودة إسعاد يونس للسينما

ويمثل فيلم “عصابة عظيمة” عودة قوية لإسعاد يونس في السينما بعد غياب دام لسنوات عديدة، حيث تحدثت عن تلك العودة، قائلة في تصريحات تلفزيونية لها:" إحساس غريب ورعب رهيب، وإن شاء الله ربنا يكافئ مجهودنا بالخير.. الزمن بيتغير، ومش كل حاجة زي زمان، لكن الفكرة كانت جذابة لدرجة تخلي الواحد يتخلى عن الحرص ويغامر بيها".