نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. سيمون ضيفة برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الليلة في برنامجه "واحد من الناس" الفنانة سيمون، في حلقة خاصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في الساعة العاشرة مساءً.

تفاصيل حلقة سيمون في برنامج “واحد من الناس”

ومن المقرر أن تتحدث سيمون خلال البرنامج عن بداية مشوارها الغنائي أسباب ابتعادها عن الفن لفترة وعن بدايتها الفنية، كواليس تعاونها مع الهضبة عمرو دياب، وتعاونها مع الفنان محمد صبحي في المسرح حيث حققت نجاح كبير ومن أبرز مسرحياتها:“لعبة الست،سكة السلامة،كارمن”.

وفي سياق آخر، يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة الغد المطربة سمية درويش في سهرة غنائية تشدو خلالها بباقة من أجمل الأغاني، وذلك في حلقة فنية خاصة، تذاع في برنامج "واحد من الناس "على قناة الحياة الفضائية في الساعة العاشرة مساءً.

أبرز أعمال المطربة سمية درويش

ومن المقرر أن تتحدث سمية درويش خلال اللقاء عن تفاصيل إصدارها ألبومًا كاملًا في عمر الـ 16 سنة، وعن أغنيتها الشهيرة “قلب وراح”، وعن فوزها بجوائز كثيرة، وأهم ذكرياتها، كما تتحدث عن تجربتها كملحنة وممثلة.

ألبوماتها الفنية

كما تتحدث سمية درويش عن ألبوماتها الفنية "بقيت بتوحشني" و"مش سهلة" و"جديدة"، وأهم وأقرب الأغاني إلى قلبها وأيضًا أهم أعمالها الغنائية.

مشاركة سمية درويش في غناء أعمال درامية وسينمائية

كما تتحدث سمية درويش عن مشاركتها بالغناء فى عدد من الأعمال الفنية فى فيلم "نقطة رجوع"، و"كشف حساب"، ومسلسلات منها: "بركة"،"بنت من الزمن ده"، ومشاركتها بالتمثيل فى فيلم “كشف حساب”.